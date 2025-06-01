Rotterdam’da Çatı Günleri Düzenlendi

ÖNEMLİ ETKİNLİK: AÇIK ÇATI GÜNLERİ

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Rotterdamse Dakendagen Vakfı, bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiği “Açık Çatı Günleri” etkinliğini düzenliyor. Etkinlik dahilinde, şehir merkezindeki 40 binanın düz çatısı, halka açıldı. Ziyaretçiler, yeşil alan düzenlemeleriyle park havası taşıyan bu çatılara çıkarak, kentin çeşitli mimari yapıları ve manzarasını gözlemleme fırsatı buluyor.

ETKİNLİKTE SUNULAN DENEYİMLER

Bazı çatılarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuluyor. Özellikle Maritiem Müzesi’nin çatısına kurulan seyyar merdivenle çıkanlar, hem göz alıcı manzarayı izliyor hem de dev kaydıraktan kayarak eğlenceli anlar yaşama imkanı buluyor. Rotterdam merkezinde bulunan yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki düz çatı, etkinliğin katılımcılara sağladığı bir başka özgün deneyim olarak öne çıkıyor. Etkinlik, 9 Haziran’a kadar devam ediyor.