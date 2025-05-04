Roubaix’daki Eyüp Sultan Camisi Açıldı

CAMİ AÇILIŞI SEVİNCİ

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Roubaix kentinde, 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapım süreci yaklaşık 12 yıl süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi’nin açılışı gerçekleşti. Camii’nin ibadete açılmasından dolayı düzenlenen törene, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı ve pek çok yerel yetkili ile davetli katıldı.

BİRLEŞTİRİCİ BİR YAPI

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, törende yaptığı konuşmada, “Camiler sadece ibadet mekanı değil, dostluk ve birlikte yaşama iradesinin bir simgesi.” diyerek, bu caminin toplumda gönülleri ve kalpleri birleştiren bir yapı olduğunu vurguladı. DİTİB Fransa Başkanı Bayram Demirtaş ise, İslam inancındaki cami ve mescitlerin Kabe’nin bir şubesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

OSMANLI MİMARİSİNDEN İLHAM

Eyüp Sultan Camisi, Osmanlı mimarisi etkileriyle inşa edildi. 23 metre yüksekliğinde 1 minaresi, 15 metre yüksekliğinde 1 ana kubbesi ve 7 küçük kubbesi ile dikkat çeken caminin mermerleri Konya’dan, kapıları ise Maraş’tan getirildi. Aynı zamanda camide özel Manisa yün halısı tercih edildi. İstanbul’dan getirilen 4 katlı, 8 metrelik bir avize caminin içini süslüyor. Avizede, örümcek ve haşerelerden korunmak için Mimar Sinan’dan ilham alınarak deve kuşu yumurtaları yer alıyor. Roubaix Belediyesi, camiye giden caddenin adını “İstanbul Caddesi” olarak değiştirdi.