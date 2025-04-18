Roubini: Düz Kaosa Sürükleniyoruz Dedi

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ YİNE BİR ARAYA GETİRDİ

14. kez gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi, bu yıl dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş insanlarını ve akademisyenlerini bir araya topladı. Zirvede keynote konuşmacı olarak yer alan Prof. Roubini, “Trump 2.0 Devrinde Yeni Küresel Düzen ya da Düzensizlik” temalı oturumda dikkat çekici öngörülerde bulundu. Roubini, “Dünya olarak dalgalanmalara, hatta dümdüz kaosa sürükleniyoruz” diyerek, çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmasının zorlu geçeceğini vurguladı. Çin, ABD, Avrupa, Rusya ve Hindistan gibi büyük güçler arasında yaşanan ekonomik çatışmaların dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ

Donald Trump’ın başlattığı ve hâlâ sürmekte olan ticaret savaşlarının, dünya ekonomisinde durgunluk ve stagflasyon risklerini artırdığı ifade edildi. Roubini, “Trump ve Xi Jinping arasında ilk göz kırpan kim olacak?” sorusuyla, bu mücadelenin özellikle ABD ve Çin ekonomileri arasında büyük bir gerilim yarattığını belirtti. Tayvan’daki siyasi durumun ise sıcak çatışmaya dönüşme riskine sahip olduğunu kaydetti. ABD’nin, Çin dışındaki ülkelerle müzakerelere başladığını vurgulayan Roubini, ekonomik savaşların negatif büyüme, yüksek enflasyon ve damping etkileri yaratabileceğine dikkat çekti. Ticaret savaşlarının yanlış yönetilmesi durumunda, ABD’de küçülme ve borsa çöküşü yaşanabileceğini öngördü.

NEOLİBERALİZM VE EKONOMİK POPÜLİZM

Roubini, dünyanın ekonomide ciddi bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, neoliberalizmden uzaklaşıldığını, korumacılığın ve ekonomik popülizmin yükseldiğini dile getirdi. Serbest iş gücünün dolaşımının engellenmesi, de-dolarizasyon ve yapay zekanın ekonomik etkileri gibi unsurların dengeleri değiştirdiğini ifade etti. “Güvensizlikler insanları ekonomik popülizme itiyor” diyen Roubini, iklim değişikliği, tedarik zinciri sorunları ve yüksek enflasyon gibi faktörlerin ekonomide kalıcı değişimlere yol açtığını söyledi.

SENARYOLAR VE TAHMİNLER

Roubini’ye göre, ticaret savaşlarının geleceği üzerine üç farklı senaryo bulunuyor: İyimser senaryoda tarifelerin düşmesiyle büyümenin kısmen toparlanabileceği, orta senaryoda tarifelerin kısmen düşebileceği ancak Çin ile bir anlaşma sağlanamayabileceği, ekstrem senaryoda ise tarifelerin sabit kalması durumunda ABD’de küçülme başlayarak borsa düşüşlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Küresel bir resesyon yaşanabileceğini, fakat bunun çok sert olmayacağına dair düşüncelerini paylaşan Roubini, doların rezerv para statüsünün sona ereceği iddialarını ise abartılı buldu.