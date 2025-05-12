Roya Karimi, Afganistan’dan Avrupa’ya gelmiş kadın

ROYA KARİMİ’NİN İLHAM VERİCİ HİKAYESİ

Roya Karimi, geçmişte 15 yaşında bir çocuk gelin ve anne olarak Afganistan’dan kaçıp Avrupa’nın en başarılı vücut geliştiricileri arasına girmeyi başaran bir kadın. Şu anda Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda mücadele eden Karimi’nin hikayesi, kısıtlayıcı geleneklere karşı durmanın, kimliğini yeniden inşa etmenin ve hâlâ birçok kısıtlama ile karşı karşıya olan kadınlara ışık tutmanın bir öyküsü. 14 yıl önce annesi ve küçük oğlu ile birlikte Afganistan’ı terk eden Roya, Norveç’e sığındı. Şu an 30 yaşında olmasına rağmen, anavatanında kadınların temel haklarına yönelik korkular hâlâ devam ediyor. 2021 yılında Taliban iktidara geldikten sonra Afgan kadınlarına uygulanan kısıtlamalar konusunda yoğun bir endişe taşıyor. Roya, BBC Afgan Servisi’ne yaptığı açıklamada, “Spor salonuna gittiğimde, Afganistan’da özgürce egzersiz yapmama izin verilmediğini hatırlıyorum. O durumdan kurtulabildiğim için şanslıyım ama pek çok kadın hâlâ eğitim gibi en temel insan haklarına sahip değil” diyor.

Roya, özellikle Taliban’ın uyguladığı kız çocuklarının 12 yaşından sonra okula gitme yasağına dikkat çekiyor. “Bugün Afgan kızlarının sesi, okula bile gidemeyecek kadar kısılmış durumda,” diyen Karimi, “Bırakın kendi kararlarını vermeyi, bir erkek vasi olmadan evden bile çıkamıyorlar” şeklinde ifade ediyor. 2021’de ABD birliklerinin geri çekilişiyle iktidarı ele geçiren Taliban, kadınlara karşı sert kısıtlamalar getirdi. Roya, “Çok çalışmalı ve bu konuda ısrarcı olmalıyız ki önce etrafımızda değişim yaratabilelim,” diyerek umudunu dile getiriyor.

YENİ BİR HAYAT VE KÜLTÜREL UYUM

Roya, eski kocasını geride bırakarak Afganistan’den kaçma kararının pek çok risk taşıdığını biliyor. Norveç’e yerleştiğinde farklı bir ortamla karşılaştı ve kendisini bu yeni hayata uyum sağlamaya, geçimini sağlamaya ve Norveç dilini öğrenmeye adadı. Başlangıçta zorluk çekmesine rağmen, hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra Oslo’daki bir hastanede çalışmaya başladı. Vücut geliştirme sporuyla tanışması, hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Spor salonlarına gitmeyi sadece fiziksel egzersiz olarak değil, aynı zamanda özgüvenini yeniden inşa etme ve kimliğini tanımlama yolunda bir süreç olarak görüyor. Bu süreç, yıllarca süren sosyal ve zihinsel sınırlamalardan kurtulmasını sağladı.

PROFESYONEL VÜCUT GELİŞTİRME YOLUNDA ADIMLAR

Roya, hemşireliğin yanı sıra beslenme ve sağlık koçluğu eğitimi de alarak, fitness alanında bir derece kazanmayı başardı. Şu anda, ikinci kocası ile birlikte Afganistan’dan gelen ilk vücut geliştirici çift olarak tanınıyorlar. Tüm bunların yanı sıra, Roya profesyonel olarak vücut geliştirmeye geçiş yapmayı seçti. Bu değişim, ona yeni bir yaşam sundu, ancak en büyük zorluğun Afganistan’daki sınırlamalardan sonra özgürlüklere uyum sağlamak olduğunu belirtiyor. “En büyük zorluğumuz, başkaları tarafından belirlenen sınırları aşmaktı,” diyen Karimi, kendi kararlarını verme cesaretini buldu.

KAMAL VE DESTEKLEYİCİ BİR PARTNER

Roya, Norveç’te tanıştığı ikinci kocası Kamal Jalaluddin sayesinde destek buldu. Kamal, vücut geliştirme geçmişi olan bir Afgan ve Roya’nın en önemli destekçilerinden biri. “Roya’yı sahnede görmek, kurduğumuz bir hayalin gerçekleşmesiydi,” diyor ve onun destekleyici rolünü vurguluyor. Roya, Kamal’ın sağladığı duygusal ve pratik desteğin kendisine profesyonel anlamda cesaret verdiğini belirtiyor. Ancak, Afganistan’daki ailesinin onu desteklemeyi bıraktığını ifade ediyor ve “Kendim olmayı ve daha iyi bir gelecek için çalışmayı seçtim” diyor. Sosyal medyada maruz kaldığı eleştirileri ise reddediyor, “İnsanlar sadece dış görünüşümü ve bikinimi görüyor. Ama gerisinde yıllarca çekilen acı var” diyerek hislerini aktarıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK VE AMAÇLAR

27 Kasım’da başlayacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’na katılım için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmalarında zindelik kategorisinde elde ettiği başarı, Roya’nın uluslararası sahnede daha ileriye gitmesini sağladı. Olympic Oyunları’na katılma hakkını kazandıran turnuva, geçmişte yaşadıklarını simgeleyen bir başarı olarak öne çıkıyor. Roya, her yarışmada diğer kadınların gücünü ve özgüvenini artırmayı amaçlıyor ve kadınların toplumda yeniden tanınması gerektiğine inanıyor.