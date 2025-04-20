RTÜK Başkanı 31. Yılını Kutladı

RTÜK’ÜN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün 31’inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabında bir paylaşıma yer verdi. Şahin, bu özel gün için paylaştığı mesajında, “Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle, Türkiye’de yayıncılığın gelişmesine yön veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.” sözlerini ifade etti.

YAYINCILIKTA KALİTE VE ETİK DEĞERLER

Şahin, RTÜK’ün misyonunu belirtirken, “RTÜK, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, milli ve manevi değerleri esas alarak, halkımızın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.” dedi. Ayrıca, “Kanunlardan, yayın ilkelerinden aldığımız güçle çalışmalarımızı yürütürken bizlere desteğini esirgemeyen Yüce Meclisimize, Devlet Büyüklerimize, bizi destekleyen STK’larımıza, basınımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle destek veren tüm kesimlere minnettarlığını dile getirdi.

VİDEO PAYLAŞIMI

Şahin, paylaşımında RTÜK’ün kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir videoya da yer verdi. “Bu anlamlı günde, kurumumuzun bugünlere gelmesinde katkı sunan tüm Başkanlarımıza, Üyelerimize ve çalışanlarımıza içten şükranlarımı sunuyor; yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum.” sözleriyle de geçmişe ve geleceğe vurguda bulundu.