RTÜK Başkanı: “Basın Özgürlüğünden Bahsedemezler”

EBUBEKİR ŞAHİN’DEN SERT TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrılarına şiddetli bir yanıt verdi. Şahin, “Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez,” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA HAKKINDAKİ VURGULAR

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarının hedef alınmasının binlerce çalışanı ve onların ailelerini doğrudan etkilediğini dile getirdi. Bu durumu “baskı ve zulüm” olarak nitelendirerek, bu tür söylemlerin yayılmasının suç teşkil ettiğini belirtti.

RTÜK’ÜN GÖREV BİLİNCİ

Şahin, RTÜK olarak görevlerinin başında olduklarını vurguladı ve hukukun kendilerine verdiği yetkiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır,” dedi.

Şahin, açıklamasında şöyle devam etti: “Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve milli medya kuruluşları ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef almak, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür! Bu söylemlerin canlı yayınlarla veya sonradan haberler ile yayılması açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskıya ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.”