RTÜK Başkanı, Kutlama Mesajı Yayınladı

RTÜK BAŞKANINDAN KUTLAMA MESAJI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün 31’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, paylaşımında “Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle, Türkiye’de yayıncılığın gelişmesine yön veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

YAYINCILIKTA KALİTE VURGUSU

Şahin, “RTÜK, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, milli ve manevi değerleri esas alarak, halkımızın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, kanunlardan ve yayın ilkelerinden aldıkları güçle çalışmalarını yürütürken desteklerini esirgemeyen Yüce Meclis, Devlet Büyükleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve millete teşekkür etti.

GELECEK İÇİN ŞÜKRAN DOLU SÖZLER

Şahin, bu özel günde, kurumun bugüne gelmesinde katkı sunan tüm başkanlar, üyeler ve çalışanlara derin şükranlarını sundu. “Yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, paylaşımında RTÜK’ün kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir videoya da yer verdi.