RTÜK Başkanı’ndan ATV Reyting Açıklaması

EBUBEKİR ŞAHİN’DEN DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP tarafından oluşturulan boykot listesinde yer alan ATV’de yayınlanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisine dair açıklamalar yaptı. Şahin, maç sırasında kanalın reytinglerinin düştüğüne dair iddiaların dezenformasyon içerikli olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı ‘boykot’ çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır.”

REYTİNGLER HAKKINDAKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Şahin, ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili “reytingler düştü” iddialarının dezenformasyon içerdiğini, bu bilgilerin kamuoyunu yanılgıya sürüklemek amacı taşıdığını belirtti. “Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.” diyen Şahin, Türkiye’de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü vurguladı.

REYTİNG ÖLÇÜMÜNDE BİLİMSEL YÖNTEMLER

Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK’ün yetkilendirdiği TİAK A.Ş. tarafından, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15.000 kişiyi kapsayan 4.000 haneye yerleştirilen peoplemeter cihazları ile toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini, bu sistemin bireysel çağrıların ya da kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi olmadığını belirtti. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, yaş gibi değişkenlerin reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını da ekledi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın yayınlandığı kanalın boykot listesinde olduğunu belirterek, “ATV boykot listesinde. Bugün soruyorlar, ‘Fenerbahçe – Galatasaray maçı var, ne olacak?’ ATV’yi boykot ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Özel, maç için ATV’yi açmayı düşünmediğini vurgulayarak, “Fenerbahçeliyim, biricik annem Galatasaraylı. Ama biz bu akşam Fenerbahçe – Galatasaray maçını izlemek için ATV’yi açıp bakmayacağız.” şeklinde konuştu.