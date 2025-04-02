RTÜK Başkanı’ndan Boykot Çağrılarına Tepki

BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. Şahin, toplumda itibar kaybeden bazı grupların manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının sonuçsuz kalacağını dile getirdi.

GÜÇLÜ MEDYA YAPISI VURGUSU

Şahin, RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti ve güçlü medya yapısını koruma kararlılıklarının süreceğini vurguladı. Ayrıca, boykot çağrısında bulunan veya bu çağrılara destek veren kanalların ve yayınların RTÜK’ün izleme-değerlendirme uzmanlarınca takip edildiği belirtildi.

YAPTIRIM SINYALİ

Şahin, “Gereği yapılacaktır” diyerek bu konu kapsamında yaptırımların devreye gireceğinin sinyalini verdi. Paylaşımını, “Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur” sözleriyle sonlandırdı.