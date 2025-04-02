RTÜK Başkanı’ndan Boykot Çağrılarına Tepki

MİLLİ EKONOMİYİ HEDEF ALAN ÇAĞRILAR

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.”

SÖYLEMLER SONUCU ETKİSİZ KALACAK

Şahin, toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının sonuçsuz kalacağını ifade ediyor. RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı desteklemeye devam edeceğini belirten Şahin, güçlü bir medya yapısını koruma kararlılıklarının süreceğini vurguluyor.

Açıklamada, boykot çağrısı yapan veya destek veren kanalların ve yayınların RTÜK’ün izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından takip edildiği aktarılıyor. Şahin, “Gereği yapılacaktır” diyerek bu konuda yaptırımların uygulanacağının sinyalini veriyor. Paylaşımını, “Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur” sözleriyle tamamlıyor.