RTÜK Başkanı’ndan Boykot Çağrılarına Tepki

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BOYKOT AÇIKLAMASI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında geleneksel ile sosyal medyada yayılan ekonomik boykot çağrılarına dair bir açıklama yaptı. Şahin, bu boykot çağrılarının milli ekonomiyi hedef aldığını ifade ederek, “Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı bir yayıncılığı desteklemeye devam edeceklerini belirten Şahin, Türkiye’nin güçlü medya yapısına vurgu yaptı. “Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin ortak değerlerine zarar vermeye çalışanların her zaman kaybedeceğini de dile getirdi.

2 Nisan’daki boykot çağrısına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir” ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geleneksel ve sosyal medyada yayılan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığını açıkladı.