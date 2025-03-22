RTÜK Başkanı’ndan Televizyon Kanallarına Sert Uyarı

RTÜK BAŞKANINDAN TELEVİZYON KANALLARINA UYARI

Televizyon kanallarına “Ekrem İmamoğlu soruşturması” ile ilgili olarak önemli bir uyarıda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum,” diye belirtti. Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yayın yapan kanallara uyarıda bulundu. Kanunlara aykırı yayın yapan televizyon kanallarına sert cezaların uygulanacağına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil, yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmıştık,” ifadelerini kullandı. İlk üst kurul toplantısında kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili en üst sınırdan program durdurmalar uygulanacağını vurguladı.

YAYINCILARA TEŞEKKÜR

Ayrıca, Şahin, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur,” dedi. İtidalli bir yayın anlayışı ile halkı bilgilendiren yayıncı kuruluşlarını takdir ettiğini belirtti ve uyarılara rağmen hukuk dışı yayınlara devam eden yayıncıları son bir defa uyardığını kaydetti. Kamuoyuna saygı ile duyurdu.