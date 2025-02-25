RTÜK Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Yanıt

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı’yı para alarak video çekmekle suçladı. Bu iddia, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve dikkat çekti. Fatih Altaylı ise Şahin hakkında özellikle iletişim alanındaki amaçlarını sorgulayan açıklamalar yaptı. Altaylı, “Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti’yi kutlayınca tarafsızlığına helal mi geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin.” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN’DEN FATİH ALTAYLI’YA YOĞUN ELEŞTİRİ

Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı’ya yönelik ağır sözler sarf ederek onun parayla yayın yaptığını iddia etti. Gazeteciliğin onurunu hiçe saymakla suçladığı Altaylı hakkında, “Sen git sahiplerin gelsin” şeklinde ifadeler kullandı. Şahin, Altaylı’nın yaptığı iddia edilen “jetonlu iftira aygıtı”na da dikkat çekerek, “Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!” dedi.

İFTIRA VE HAKARET SUÇLAMASI

Şahin, gazeteciliğin temel etik değerlerine uymadığını öne sürdüğü Altaylı için, “Sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum” şeklinde bir eleştiri yaptı. Ayrıca, açtıkları maddi ve manevi tazminat davalarının kabul edildiğinin bilgisini vererek, Altaylı’nın iftira ve hakaretlerini artırdığına dikkat çekti. Şahin, “İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!” diyerek tehdit dolu ifadelerini sürdürdü.