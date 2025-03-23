RTÜK Başkanı Şahin’den Kanunsuz Yayın Uyarısı

YAYINCI KURULUŞLARA YAPILAN UYARILAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yasadışı yayın yapan kuruluşlara karşı uygulanan müeyyideleri ifade ederek, “Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz.” dedi. Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde gerçekleştirilen “Kalpten Kalbe Hep Birlikte” iftar programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlıklı paylaşımda, yasadışı yayın yapan kuruluşlara yönelik açıklamasının sorulması üzerine, belirttiği uyarıların televizyon kanallarına da iletildiğini kaydetti.

HAKİMLERİ VE SAVCILARI HEDEF GÖSTEREN YAYINLARA DİKKAT

Şahin, eleştirilere rağmen, toplumu kışkırtan ve kolluk kuvvetlerini hedef gösteren yayınları uyarmak gerektiğini ifade etti. “En büyük davalardan biri gibi gösterilen ve nihayetinde tutuklamalarla sonuçlanan davanın seyrini etkileyecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar.” diye konuştu. Yaptıkları uyarıların sansür olmadığının altını çizen Şahin, “Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız.” dedi.

DENETİMLERİN SÜRECEĞİ AÇIKLANDI

Yayıncıların bundan sonra dikkat etmeleri gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Şahin, “Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar.” ifadelerini kullandı. Uyarılarının geçmişten farklı olduğunu vurgulayan Şahin, “Ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetlerini nerede hedef haline getirebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok.” dedi. RTÜK’ün denetimlerini anayasa ve kanunların verdiği yetkiyle sürdüreceğini belirtilerek, “Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak.” şeklinde sonuçlandırdı.