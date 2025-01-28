RTÜK Başkanı Şahin: Otel Yangını Yayınlarını İzliyoruz

SOSYAL MEDYADA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız Türkiye’nin ortak acısıdır. Bu süreçte RTÜK olarak bizim de beklentimiz sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasıdır” ifadelerini kullandı. Şahin, bu bağlamda kolluk kuvvetleri, yargı birimleri ve ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların dikkatlice izlendiğini belirtti. Ayrıca, “Hal böyleyken böyle hassas bir konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılık asla kabul edilemez” diye ekledi.

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Şahin, “Özellikle görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir” açıklamasını yaptı. Ülke genelinde dikkatle takip edilen ve yargıya intikal eden bir süreçle alakalı olarak, “Soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz” dedi. Kamuoyunun, bu süreçle ilgili tespit edilen ihlallere yönelik gerekli müeyyidelerin uygulanacağından emin olmasını istedi.

Şahin ayrıca, “Halk TV’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan ‘Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek, yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları’, nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır” diye belirtti. Şahin, Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemelerin yapılacağını ve bu incelemeler sonrasında uzmanlar tarafından hazırlanan raporun Üst Kurul toplantısında görüşülüp gereğinin yapılacağını ifade etti. (DHA)