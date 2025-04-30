RTÜK Başkanı Şahin, Sokak Röportajlarına Dikkat Edilmesi Gerektiğini Vurguladı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU’NDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye belirtti. RTÜK himayesinde düzenlenen ‘Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi’, ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinliğe RTÜK Başkanı Şahin’in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve üniversite rektörleri katıldı.

MEDYA VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Zirvenin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, bu zirve sayesinde sadece bugünü değil, yarını da inşa edeceklerine inandığını ifade ederek, “Bu zirvenin toplumsal değerlerin öğreticisi olarak kritik bir yeri olmaktadır. Ancak yanlış kullanıldığında ayrışmayı, kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini tetikleyebilir. Bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve bizlerin sorumluluğu büyüktür. Sosyal medya içerikleri bilimsel bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir niteliktir ve şiddet faaliyetidir. İki günlük bu zirvemiz de faaliyetlerine ve boyutlarına yöneldiğimiz bir platform olarak bizlere değerli katkılar sağlıyor” dedi.

AİLE BAĞLARINI ZAYIFLATAN TEMALAR

Zirve çerçevesinde yapılan çalışmalarla aile bağlarını zayıflatan temaların arttığını vurgulayan Şahin, uzmanların bu duruma azami önem göstermesi gerektiğini kaydetti. Şahin, “Dijital platformlara ilişkin toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI ÜZERİNE

RTÜK’ün önceliğinin medyadaki kaliteyi artırmak olduğunu belirten Şahin, ifade özgürlüğüyle toplumsal sorumluluk arasındaki dengelerin sağlıklı bir şekilde korunmasının bilinçli ve güçlü bir topluma katkı sunacağına dikkat çekti. Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, “RTÜK’e gelen en büyük şikayetlerin bu programlarla alakalı olduğunu söylemek isterim. Bu programlar çok fazla şikayet almakta ama aynı zamanda da çok fazla izlenmekte. Bu tür programlarda mahremiyet ihlalleri yaşanmakta ve şiddet temaları sık sık gündeme gelmektedir. Canlı yayından kaldırılması, kurgu karakterlerin yasaklanması ve pozitif içerik şartı getirilmesi önemlidir, bunu değerlendireceğiz” dedi.

HALKIN ÖNÜNE KONULAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA UYARI

Medya patronlarına kendi ailelerine izletemeyecekleri yayınları yapmamaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, “İlke ve kararlarımıza uygun davranın. Aksi taktirde daha önce de olduğu gibi yayından kaldırılan belirli programların olması kaçınılmazdır. Halktan gelen şikayetlere tepki göstermemek ve takipsiz kalmak olamaz. Ailemiz, çocuklarımız ve kadınlarımız toplumumuzun mihenk taşlarıdır. Onlara zarar veren, toplumumuzun her kesimini ilgilendiren bu konuda izleyebileceğimiz ve takibinde bile utanabileceğimiz görüntülerin halkın önüne konulmasına karşıyız. RTÜK olarak bunun peşindeyiz” şeklinde konuştu.