Rtük Başkanı Şahin, Tof Başkanı Güler’i Ziyaret Etti

ORYANTİRİNG SPORUNUN TANITIMI İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Atilla Güler’i ziyaret etti. Bu ziyarette, oryantiring sporunun medya aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması ve Türkiye’de yaygınlaştırılması yönünde yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

14 YAŞ ALTI TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI GÜNDEMDE

Görüşmede, ayrıca 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Kırıkkale’de gerçekleştirilecek 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın önemi üzerinde duruldu. İki başkan, bu organizasyonun medya desteğiyle daha fazla görünür kılınmasının, hem genç sporculara hem de bu sporun genel bilinirliğine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

GENÇ SPORCULARIN DESTEKLENMESİNE VURGU

RTÜK Başkanı Şahin, gençlerin farklı spor dallarıyla tanışmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Oryantiring gibi gelişmekte olan branşlar hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesinde medyanın rolüne dikkat çekti. TOF Başkanı Güler ise, spora sağlanan desteklerin kendilerini motive ettiğini belirterek, RTÜK ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.