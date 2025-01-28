RTÜK Başkanı Şahin: Yayınları Yakından Takip Ediyoruz

KAMUOYU DUYARLI OLMALI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yapılan yayınları ele aldı. Şahin, “Soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip ediyoruz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere yönelik gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzda şüphe olmasın” şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ebubekir Şahin, yangında hayatını kaybedenlerin Türkiye’nin ortak acısı olduğunu vurguladı. “Bu süreçte RTÜK olarak beklentimiz sorumluların en kısa sürede gerekli cezayı almasıdır. Kolluk kuvvetleri, yargı birimleri ve ilgili kamu kurumlarının hassasiyetle yaptığı çalışmalar ülkece takip ediliyor” diye ekledi. Şahin, “Böyle hassas bir konuda habercilik yapmak adına gerçekleştirilen kanun dışı ve etik olmayan yayıncılığın asla kabul edilemeyeceğini” de belirtti.

MEDYA, TARAFSIZ OLMALI

Şahin, medyanın tarafsız bir şekilde haber sunma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. “Zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi haber sunumları gerçekleştiren medya mensuplarını kabul etmemiz mümkün değil” dedi. RTÜK’ün, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgilerle yapılan yayınları takip ettiğini belirten Şahin, kamuoyunun bu konuda şüphe içinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

HALK TV İNCELEME ALTINDA

Ebubekir Şahin ayrıca, Halk TV’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına konu olan bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz kaydetmesi ve bu kişinin ismini hedef göstererek yargılamayı etkileme amaçlı yayınlar yapması nedeniyle Üst Kurul’un inceleme başlattığını açıkladı. Şahin, “Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamaları üzerine detaylı incelemeler yapıldıktan sonra, uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor üst kurul toplantısında ele alınacak ve gereken yapılacaktır” ifadesini kullandı.