RTÜK Başkanı Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

RTÜK’ÜN İFTARI VE ÖZEL BULUŞMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakım bekleyen yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara ev sahipliği yapan Darülaceze’de geleneksel olarak düzenlenen “Kalpten Kalbe Hep Birlikte” iftar programına ev sahipliği yaptı. Özel bir buluşmanın gerçekleştiği bu program İstanbul’un merhamet yuvasında yapıldı. İftar etkinliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli gibi önemli isimler ile çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

MEDYADA YAYINCILIK ve SORUMLULUK

Programın sona ermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlığı ile önemli bir açıklama yaptı. Kanun dışı yayın yapan kuruluşlara uygulanacak müeyyideler hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete sevk etmelerine göz mü yumacağız? Asayişi sağlamaya çalışan polisimizi hedef gösteren yayınları uyarmaz mıyız?” dedi.

Yayıncıların, toplumun sağduyusunu koruması gereken dönemlerde sorumluluk taşımaları gerektiğinin altını çizen Şahin, RTÜK’ün bu tür yayınlara müdahale etmeye devam edeceğini açıkladı. Şahin, “Yaptığımız uyarılar sansür değildir. Eğer bu uyarıları sansür olarak görenler varsa, biz sansüre karşıyız. Yayıncılar, belirlenen sınırlar içinde özgürce yayın yapacaklardır,” ifadelerini kullandı.

GÖREV VE DENETİMLERDE YENİ DÖNEM

RTÜK Başkanı, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ve kurumların da eski yapıları taşımadığını belirterek, “Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetlerine küfredilen, devlet büyüklerine hakaret edilen yayınlara müsaade etmeyeceğiz,” dedi. Şahin, bundan sonraki denetimlerin anayasaya ve yasalara uygun şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Açık ve net söyleyeyim: Uyarılar yaptık, bundan sonra kurula gelecek raporlar doğrultusunda kararlarımızı alacağız,” şeklinde konuştu.