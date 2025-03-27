RTÜK, İmamoğlu Eylemleri Yayınlarına Ceza Verdi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMALAR VE MEDYA CEZALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine yürütülen soruşturmalar sonucunda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, bazı televizyon kanallarında eylem ve olayların yayınına sebep oldu. Bu duruma Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tepki göstererek muhtelif cezalar verdi. SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma kararı alındı. Ayrıca, Halk TV ve Tele 1’e yüzde 5 oranında para cezası uygulanırken, bu kanallara 5 kez program durdurma cezası da verildi. İlgili yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV’ye de yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele 1’e ise yüzde 3’er para cezası verildi.

YOUTUBE KANALLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Üst Kurul’un toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapan mecra sahiplerine yönelik yeni kararlar alındı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in sahibi olduğu Flu TV YouTube kanallarının 72 saat içerisinde lisans alması gerektiği, aksi takdirde bu kanallara erişim engeli getirileceği vurgulandı. Bu konuda gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İLKER CANİKLİGİL’İN TUTUKLANMASI

YouTube platformunda 906 bin aboneye ulaşan Flu TV kanalının sahibi İlker Canikligil, yayımladığı videodaki ifadeleri nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu durum, medya ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirmekte.