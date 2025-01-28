RTÜK, Kübra Par İçin İnceleme Başlattı

ÖZGÜR-GAZETECİLİK ÜZERİNE AÇIKLAMA

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’de etik kurallar çerçevesinde özgür gazeteciliğin sürdürülmesinde herhangi bir engelin olmadığını ifade ediyor. Ebubekir Şahin, açıklamasında şu sözlere yer veriyor: “Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.”

İNCELEME BAŞLATILDI

Aynı zamanda, Üst Kurul’un, halkı hedef alan bu etik dışı eylem hakkında inceleme süreci başlatıldığını ve hazırlanacak rapor doğrultusunda ilk toplantıda gerekenin yapılacağını dile getiriyor. Bu açıklama, Türkiye’de gazeteciliğin önemini ve etik kurallara uyulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.