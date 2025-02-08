RTÜK’ten Haber Bültenlerine Etik Uyarı

RTÜK’ÜN YENİ UYARI DİLMİ

RTÜK, son yaptığı açıklamada haber bültenlerinde uyulması gereken kurallar hakkında çeşitli uyarılar yaptı. Bazı haberlerin, Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmeleri göz ardı ederek kamuoyuna iletildiği ve bunun toplumda karamsarlık ile yalnızlık hissine yol açtığı ifade edildi. Açıklamada, haber spikerlerinin belirli etik kurallara uygun davranması gerektiği vurgulandı. Sunucuların siyasi içerikli ve taraflı yorumlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı. 10 maddelik kuralların haber bültenlerinde dikkate alınması gerektiği ve aksi halde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

ŞİDDET İÇERİKLİ HABERLERİN ARTILIĞI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir. Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı oluşturulmak istendiği görülmektedir.” Yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmakla birlikte, bu bağımsızlığın kamu yararı, toplum huzuru ve güven ortamını zedelemeyecek şekilde kullanılması gerektiği de belirtildi.

OLUMLU GELİŞMELERIN GÖRMEZDEN GELİNMEYİ ŞİDDET İÇERİKLERİ

Açıklamanın devamında, “Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında başarılı çalışmaların olduğu görülürken, karamsarlık yayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” tarzı haberciliğin kimseye fayda sağlamadığı” ifade edildi. Ayrıca, ana haber sunucularının olaylara kişisel siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorumlar yapmamaları gerektiği vurgulandı. “Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta ve mesleğe zarar vermektedir,” denildi.

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMLAR

6112 sayılı Kanunun açık bir şekilde her yayıncı kuruluşun belirlenen kurallara uymasını gerektirdiği belirtildi. “Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran ve tarafsızlık ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşlara kanun kapsamında gereken yaptırımlar en üst seviyede uygulanacaktır,” ifadeleri kullanıldı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.