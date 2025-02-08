RTÜK’ten Haber Sunum Kuralları Uyarısı

HABER BÜLTENLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

RTÜK, yaptığı son açıklamada haber bültenlerinde uyulması gereken kurallar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bazı haberlerin, Türkiye’de olumlu gelişmeler yaşanıyormuş gibi bir algı yaratmadan kamuoyuna aktarıldığı ve bunun sonucunda toplumda karamsarlık ve yalnızlık hissinin meydana geldiği dile getirildi. RTÜK, haber spikerlerinin belirli etik kurallara uyma zorunluluğunu vurguladı. Sunucuların siyasi içerikli ve taraflı yorumlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı. 10 maddelik kuralların haber bültenlerinde dikkate alınmasının önemine değinildi, aksi halde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

ŞİDDET İÇERİĞİ VE TARAFSIZLIĞIN ÖNEMİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir. Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde ‘olumlu olaylar’ olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir.” RTÜK, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarının bulunduğunu, ancak bu bağımsızlığın kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde işlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

OLUMLU GELİŞMELERİ ÖNE ÇIKARMAK

Açıklamanın devamında, “Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında birçok başarının mevcut olduğu” ifade edildi. Karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” türü haberciliğin kimseye fayda sağlamayacağı vurgulandı. Ayrıca, ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini yansıtan maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarının da önemli bir sorun olduğu belirtildi. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumların gazetecilik etik ilkeleri ile çeliştiği ve gazetecilik mesleğine ciddi zarar verdiği ifade edildi.

KANUNUN GEREKTİRDİĞİ YAPTIRIMLAR

6112 sayılı Kanun’un çok açık olduğu ve her yayıncı kuruluşun bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükellef olduğu vurgulandı. Genel izleyici saatinde gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen, şiddeti özendiren ve tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağı duyuruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.