RTÜK’ten İmamoğlu Haberlerine Yayın Cezası

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI ÜZERİNE CEZALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yayın yapan kanallara yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza verildi.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI’NDAN AÇIKLAMA

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanallara İmamoğlu ile ilgili yayınlar nedeniyle ceza kesildiğini bildirdi. Taşçı’nın aktardığına göre; NOW TV ve TELE1’e yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanırken, Halk TV’ye de aynı oranda ceza verildi. Ayrıca Halk TV için 3 kez program durdurma cezası da alındı. SÖZCÜ TV’deki Özlem Gürses programına da yüzde 3 idari para cezası uygulanırken, bu kanala da 3 kez program durdurma cezası uygulandı.