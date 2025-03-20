RTÜK’ten İmamoğlu Yayınlarına Ceza Yağdı

CEZALARIN DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili haberler, birçok kanala ağır yaptırımların uygulanmasına yol açtı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, X hesabında yaptığı paylaşımda İmamoğlu ile ilgili yayınlar nedeniyle ceza kesilen kanalları duyurdu.

KANALLARA UYGULANAN CEZALAR

Taşçı’nın verdiği bilgilere göre, NOW TV’ye karşılık yüzde 3 oranında idari para cezası verildi. Aynı şekilde TELE1 ve Halk TV’ye de yüzde 3 oranında ceza uygulandı. Halk TV ayrıca, 3 kez program durdurma cezasıyla da karşı karşıya kaldı. SÖZCÜ TV’deki Özlem Gürses programı da aynı şekilde yüzde 3 idari para cezası alırken, programa 3 kez de program durdurma cezası verildi.