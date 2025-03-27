RTÜK’ten Sözcü TV ve Diğer Kanallara Ceza

YAYIN DURDURMA CEZASI VE YENİ DÜZENLEMELER

RTÜK, İmamoğlu’nun protestoları sırasında “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edilmesi gerekçesiyle Sözcü TV’ye 10 günlük yayın durdurma cezası uyguladı. Ayrıca, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için 72 saatlik bir uyarı süresi belirlendi. Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapatıldı mı sorusu gündeme gelmişken, üst kurul toplantısında YouTube üzerinden yayın yapanlar için de önemli kararlar alındı.

KANALLAR İÇİN LİSANSLAMA ZORUNLULUĞU

Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarının 72 saat içerisinde lisans alması gerektiği, aksi takdirde kanallarına erişimin engelleneceği bildirildi. Üst kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesine atıfta bulunarak, “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” maddesinin ihlali nedeniyle çeşitli yayıncılara ceza uyguladı. H Halk ve Tele1 logolu yayıncılar 5 program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası alırken, SZC logolu yayıncıya 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Üst kurul, ihlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezasının uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ve “Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz” gibi hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle NOW, H Halk, SZC ve Tele 1 logolu yayıncılar da üst sınırdan idari para cezasına çarptırıldı. Akıllı TV’ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün süreyle yayın durdurma cezası uygulandı.