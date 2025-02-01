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RTÜK’ten Sözcü TV’ye İnceleme Açıklaması

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RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir programa değindi. Programda “Soğuk Savaş” dönemine ait bazı eski komplo teorilerinin gündeme alındığını ifade etti. Şahin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin açıkça ortada olduğunu vurguladı.

ÖZKAN’IN İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Ayrıca, Tuncay Özkan’ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikast yapıldığına dair iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Şahin, “Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz” dedi.

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