RTÜK’ten Sözcü TV’ye Yayın Durdurma Cezası

RTÜK’TEN SÖZCÜ TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK, Sözcü TV’ye, İmamoğlu protestoları sırasında “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edilmesi nedeniyle 10 gün yayın durdurma cezası uyguladı. Ayrıca, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için 72 saat süre verildi. Bu süreçte, Sözcü TV ne kadar ceza aldı ve ekran karartma yasağının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde, SZC TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası” ile Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13” programları yanı sıra NOW TV’nin “Orta Sayfa”, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programları da ceza aldı. Akıllı TV ise “Tele Alışveriş” programı nedeniyle yaptırım uygulandı.

YAYIN YASAKLARININ NEDENLERİ

RTÜK izleme uzmanları, yapılan incelemelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine ve merhume annesine yönelik hakaretlerin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında aşağılayıcı yorumların canlı olarak yayınlandığını belirtti. Ayrıca, kamu görevlilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçlerine yönelik hakaretler kullanıldığı kaydedildi. RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara yönelik olarak verilen 10 gün yayın durdurma cezasının oy çokluğuyla alındığı bildirildi. İncelemelerde, program konuklarının halkı sokağa davet ederek ayaklanma çağrısında bulunduğu ve illegal örgütlerin sokak hareketlerini istemeleri tespit edildi.

YAYINLARDAKİ İFADELERİN ETKİSİ

Raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla yapıldığı ve hedef gösterilen markaların itibarlarının olumsuz etkilendiği vurgulandı. Canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmasının yanı sıra dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi. Medya kuruluşlarının, özellikle sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmasının önemli olduğu ifade edildi. Yayıncıların, toplumu bölücü ya da kutuplaştırıcı ifadelerden uzak durmasının sorumlu yayıncılık açısından gereken bir konu olduğu belirtildi.

YOUTUBE KANALLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Üst Kurul toplantısında Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili de 72 saat içerisinde lisans almalarının gerektiği, aksi takdirde kanallarına erişim engeli getirileceği ifade edildi. İhlallerin devam etmesi durumunda lisans iptalinin uygulanacağına dair hatırlatmalar yapıldı. H Halk ve Tele1 logolu yayıncılar, 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereği üst sınırdan idari para cezası ve 5 program durdurma cezası aldı. Szc logolu yayıncı ise 10 gün yayın durdurma cezasıyla karşı karşıya kaldı. Akıllı TV, bir yıl içinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün yayın durdurma müeyyidesine tabi tutuldu.