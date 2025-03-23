RTÜK’ten Televizyon Kanallarına Yayın Uyarısı

EKREM İMAMOĞLU SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ UYARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına “Ekrem İmamoğlu soruşturması” hakkında önemli bir uyarı yaptı. Şahin, “Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

LIVE YAYINLARLA İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

RTÜK’ün bu açıklamasının ardından bazı sosyal medya platformlarında kanalların canlı yayınlarının kesildiği iddiası gündeme geldi. Bu konuda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi. DDM, yapılan iddiaları yalanlayarak, “Dolayısıyla RTÜK’ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir” dedi.

RTÜK’ÜN AÇIKLAMASI VE KAMUOYUNA HATIRLATMA

Açıklamanın içeriğinde, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘RTÜK’ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi.’ iddiası doğru değildir” denildi. RTÜK, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, “Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği” hatırlatmasını yaptı. Bunun sonucunda kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.