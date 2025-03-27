RTÜK’ten YouTube Kanallarına Lisans Şartı

TOPLANTININ DETAYLARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında yayın ihlallerini mercek altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen “terör” ve “yolsuzluk” soruşturmalarıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Bu bağlamda, RTÜK’ün attığı adımlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YENİ DÜZENLEME

CHP RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyadaki çok sesliliğe lisans baskısı genişliyor. RTÜK, -youtube.com/@fatihaltayli ve www.youtube.com/@flu adresi için yayın lisansı alınması gerektiğine karar verdi. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa erişim engeli getirilecek” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medya üzerindeki denetimin artacağına işaret ediyor.

FLU TV’NİN DURUMU

Flu TV’nin sahibi İlker Canikligil, geçtiğimiz gün ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla tutuklandı. Bu durum, Flu TV’nin geleceği açısından belirsizlik yaratıyor. Ayrıca RTÜK, muhalif çizgideki kanallara ceza uygulamaya devam etti; bu kapsamda Sözcü TV için 10 gün ekran karartma cezası verildi.