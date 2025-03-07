RTÜK Ve İstanbul Aile Vakfı İş Birliği

RTÜK VE İSTANBUL AİLE VAKFI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul Aile Vakfı, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Ankara’da gerçekleşen protokol, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu protokolle, dijital medya ve televizyon içeriklerinin aile değerlerine uygun hale getirilmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve milli-manevi değerlerin medya aracılığıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AİLENİN TEMEL TAŞI OLARAK ÖNEMİ VURGULANDI

Protokole dair açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti. Şahin, “2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, aile yapısının güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Uzun süredir hayalini kurduğumuz önemli bir mutabakatı hayata geçiriyoruz. Bu mutabakat, ailenin ve çocukların korunmasında yeni bir başlangıç olacaktır. Aile, milletimizin temel taşıdır. Medyanın aile yapısını destekleyecek şekilde yönlendirilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu iş birliğini gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu. Şahin, ayrıca “İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehdit eden LGBT ile de mücadelemizi topyekün her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gereken tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

AİLENİN KORUNMASI MİLLETİMİZİN GELECEĞİDİR

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise ailenin korunmasının toplumsal yapı için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Karabıyık, “Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin korunması, çocuklarımızın geleceği ve milletimizin bekası için elzemdir. Ekranlarda sorunun adresi aileymiş gibi gösterilerek, gençlerimizi yuva kurmaktan, aile kavramından soğutuyorlar” dedi. Ayrıca, “Bu anlaşma, medya okuryazarlığından aile dostu içeriklerin teşvikine kadar geniş bir çerçevede topluma fayda sağlayacaktır. Bu mutabakatın tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA KARŞI GÜÇLÜ ADIMLAR

İmzalanan protokol, çocuk ve gençler arasında ekran bağımlılığı ile mücadele teması etrafında şekillenecek. Ayrıca, dijital medyanın bilinçli kullanımını teşvik etmek için çeşitli farkındalık çalışmaları planlanıyor. Ebeveynler ve çocuklar için ekran bağımlılığıyla ilgili kamu spotları hazırlanacak ve seminerler ile zirveler düzenlenecek. Eğitim materyalleriyle medya okuryazarlığı güçlendirilecek. Teknolojiyi doğru kullanma ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden koruma adına farklı programlar uygulanacak. Protokol, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karabıyık tarafından imzalandı.