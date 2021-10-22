RTÜK’ten şifresiz yayın kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz yayınlarla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi.

Kültür meraklıları ve sporseverleri yakından ilgilendiren listenin son şekli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) kabul edildi. Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği ‘RTÜK Önemli Olaylar Listesi’nin yeni hali Üst Kurulun resmi internet sitesine eklendi.

ŞİFRESİZ YAYIN ŞART

6112 sayılı Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.

ÜST KURUL ONAYLADI

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Üst Kurul, yürürlükte olan yeni listeyi internet adresinden yayımladı.

22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şu şekilde belirlendi:

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları

FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları

Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları

UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması

Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros,

Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Akdeniz Oyunları

İstanbul Maratonu

Gazi Koşusu

İslam Dayanışma Oyunlar

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

Yunus Emre Şenlikleri

Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri

Nevruz Etkinlikleri

Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları