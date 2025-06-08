Ruanda, ECCAS’tan Ayrıldığını Açıkladı

RUANDA ECCAS’TAN AYRILDI

Ruanda, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECCAS) çekildiğini duyurdu. Ruanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ruanda’nın bazı üye devletlerin desteğiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC), ECCAS’ı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasını kınadığı ifade edildi. Ayrıca, ECCAS’ın, Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da gerçekleştirilen 26. Olağan Zirvesi’nde KDC’nin emirlerinin Ruanda’nın dönüşümlü başkanlık hakkının “kasıtlı olarak” göz ardı edildiğine dikkat çekildi.

RUANDA’NIN HAKLARINA MÜDAHALE

Açıklamada Ruanda’nın, ECCAS’ın “kurucu metinleri tarafından güvence altına alınan haklarına yönelik tehditleri” kınadığı vurgulandı. “Faaliyetleri artık ilkelerine ve yararlılığına aykırı olan bir örgütteki üyeliğini sürdürmek için hiçbir neden görmemektedir.” ifadesi kullanıldı. 1983 yılında bölgesel barış, güvenlik, ekonomik entegrasyon ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla kurulan ECCAS, toplamda 11 Afrika ülkesini kapsamaktadır.

DIPLOMATIK GERGİNLİKLER ARTIYOR

Ruanda, 2007 yılında bu örgütten ayrılmış ancak 2016’da yeniden üye olmuştur. Son yıllarda, Ruanda ile KDC arasında Doğu Kongo’daki güvenlik sorunları ve isyancı grupların desteklenmesi iddiaları üzerine ciddi diplomatik gerginlikler yaşandığı dikkat çekmektedir.