Ruanda, ECCAS’tan Çekildiğini Açıkladı

RUANDA ECCAS’TAN ÇEKİLDİ

Ruanda, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECCAS) ayrıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ruanda’nın bazı üye ülkelerin desteğiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ECCAS’ı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasını kınadığı belirtildi. Ayrıca, dün Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da gerçekleştirilen 26. Olağan Zirvesi’nde KDC’nin etkisiyle Ruanda’nın dönüşümlü başkanlık hakkının “kasıtlı olarak” göz ardı edildiği ifade edildi.

KURUCULUĞA YAPILAN MEYDAN OKUMA

Açıklamada, Ruanda’nın ECCAS’ın “kurucu metinleri tarafından garanti altına alınan haklarına yönelik meydan okumayı” kınadığı vurgulandı. “Faaliyetleri artık ilkelerine ve yararlılığına aykırı olan bir örgütteki üyeliğini sürdürmek için hiçbir neden görmemektedir.” ifadelerine yer verildi. ECCAS, 1983 yılında bölgesel barışı, güvenliği, ekonomik entegrasyonu ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla kuruldu ve toplamda 11 Afrika ülkesini kapsıyor.

TARİHİ ÜYELİK BİTİYOR

Ruanda, 2007 yılında ECCAS’tan ayrılma kararı almış, ancak 2016’da yeniden üye olmuştu. Son dönemde, Ruanda ile KDC arasında Doğu Kongo’da yaşanan güvenlik krizleri ve isyancı grupların desteklenmesi iddiaları nedeniyle önemli diplomatik gerginlikler ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki siyasi dinamikleri etkileyecek gibi görünüyor.