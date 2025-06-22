Rubio, ABD’nin Tahran’a Saldırısını Savundu

ABD’NİN İRAN POLİTİKALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın nükleer tesislerine yönelik yapılan saldırılara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Rubio, bu saldırıların ardından dünya genelinin daha güvenli ve istikrarlı olduğunu belirterek, “Bence bugün dünya 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı” dedi. Ayrıca, İran’a yönelik saldırılara karşı misilleme yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ona göre, İran’ın böyle bir eylem gerçekleştirmesi “şimdiye kadar yaptıkları en kötü hata” olabiliyor.

DİPLOMASİ YOLU AÇIK

Rubio, İran ile diplomasi yolunun hala açık olduğuna dikkat çekerken, ABD’nin İran’da rejim değişikliği hedeflemediğini ifade etti. Iran’ın gizli nükleer programını sürdürmeye devam etmesi durumunda daha fazla misilleme riskiyle karşılaşacağını ise ekledi. Bunun yanı sıra, Rubio, İran’ı ABD Başkanı Donald Trump’ı “oyuna getirmek” amacıyla sahte müzakereler yapmakla suçladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNE ÇİN’E ÇAĞRI

Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Bu durumun, “onların yapabileceği en büyük hatalardan biri” olabileceğini söyleyen Rubio, böyle bir adımın yalnızca ABD için değil, küresel ekonomi için de yıkıcı sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. Çin hükümetine ise bu konuda İran’ı uyarması yönünde çağrıda bulunan Rubio, Hürmüz Boğazı’nın Çin ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimine karşı tüm askeri ve diplomatik seçeneklerin masada olduğunu aktaran Rubio, “Bu yönde bir adım atarlarsa, biz bununla başa çıkmak için seçeneklerimizi muhafaza ediyoruz” dedi.