Rubio: Gazze Planı Cömert Bir Hamleydi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RÜBİO’NUN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını” ifade etmesinin ardından durumun geçici olduğunu belirtti. Güney Amerika turu çerçevesinde Guatemala’da resmi görüşmeler gerçekleştiren Rubio, burada Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Rubio, “Gazze ciddi şekilde hasar gördü. Hava görüntülerine bakarsanız, neler olduğunu görürsünüz. Yeniden inşa için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacak.” diyerek, yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasının patlamamış mermiler nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla olduğunu savundu.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI VE DESTEK

Rubio, “Bu enkaz kaldırma çalışmaları esnasında insanların bölgede ikamet edemeyeceğini” vurguladı ve Trump’ın sunduğu teklifin ABD’nin bölgeye yardım etme kapasitesini gösterdiğini söyledi. “Bu nedenle (Trump’ın) çok cömert bir şekilde teklif ettiği şey, ABD’nin enkaz kaldırma ve yeniden inşa gibi yardım etme kabiliyetidir. Böylece insanlar daha sonra geri dönebilirler, ancak bu sırada bir yerde yaşamak zorunda kalacaklar.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, bu yaklaşımın düşmanca bir hareket olmaktan ziyade cömert bir adım olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

GUATEMALA İLE İŞBİRLİĞİ VE ÇİN TEHDİDİ

Marco Rubio, Guatemala Devlet Başkanı Arevalo ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, iki ülkenin sınır güvenliği, uyuşturucu ticareti ve uluslararası politikalar konularında işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Çin’in Güney Amerika’da etkinliğini artırmaya yönelik ekonomik girişimlerine dikkat çekti. “Önemli sektörlerine girmeye kararlı olduğunu biliyoruz. Huawei ve diğer şirketler aracılığıyla telekomünikasyon kurmak veya domine etmek konusunda takıntılılar ve bu, kesintisiz iletişim kurabilmek için bir ülkenin güvenliği için çok ciddi bir tehdit.” şeklinde konuştu. Ruiobo, Guatemala’nın Çin’e alternatif olarak Tayvan ile ilişkilerini geliştirmesinin önemine de vurgu yaptı.

DÜZENSİZ GÖÇ MENEDİLMESİ VE ABD YARDIM POLİTİKALARI

Rubio, düzensiz göçmenlerin ABD’ye gelişini önleme politikası çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğine de değindi ve “Bizi etkileyen göç konusunda yaptığınız bağlılık için size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Guatemala, yarımküremizde olup biten her şeyle yüzleşen bir ülke.” dedi. USAID’in dış yardımlarının durdurulmasına ilişkin bir soruyu Rubio, “USAID için hedefimiz, yerine getirdiği programları ABD’nin dış politikasıyla uyumlu hale getirmekti.” şeklinde yanıtladı.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti. Trump, Gazze’nin tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu belirterek, “Gazze’deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmeleri çok daha iyi olur.” ifadelerini kullanmıştı.