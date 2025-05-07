Rubio, Hindistan Ve Pakistan’a Barış Çağrısı Yaptı

RUBIO’DAN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A BARIŞ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl bir çözüm için çağrıda bulundu. Rubio, X sosyal medya platformunda Hindistan’ın bazı Pakistan bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Hindistan ve Pakistan arasındaki durum üzerinde yakından durduğunu belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konudaki değerlendirmeleriyle aynı fikirde olduğunu ifade etti. Ayrıca, durumun hızla sonlanmasını umduğunu ve her iki ülkeye barışçıl bir çözüm adına çağrıda bulunduğunu kaydetti.

ÇATIŞMA VE TEPKİLER

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren çatışmayı “utanç verici” olarak tanımladı ve durumun bir an önce sona ermesini arzuladığını söyledi. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısına misilleme olarak, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarında ve Pakistan’ın kontrolünde bulunan Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu bildirdi.

PAKİSTAN’DAN CEVAP

İslamabad yönetimi ise saldırılar sonucu sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve biri çocuk olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyururken, Yeni Delhi yönetimi bu açıklamanın doğru olmadığını belirtti.