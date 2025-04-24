Rubio, İran’a Nükleer Program Kriterleri Açıkladı

İRAN’IN SİVİL NÜKLEER PROGRAMI İÇİN KOŞULLAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirmekte vazgeçmesi durumunda sivil bir nükleer programa sahip olabileceğini belirtti. Rubio, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere dair The Free Press’e verdiği röportajda, “Eğer İran sivil bir nükleer program istiyorsa, bunu zenginleştirilmiş materyali ithal ederek birçok ülkenin yaptığı gibi gerçekleştirebilir.” diye konuştu.

NÜKLEER SİLAH PROGRAMINA DİKKAT

Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirme konusunda ısrar etmesi durumunda, nükleer silah programı bulunmayan ama zenginleştirme faaliyetinde bulunan tek ülke olabileceğini vurguladı. Bu durumu “sorunlu” olarak nitelendiren Rubio, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını da eleştirdi. Anlaşmanın İran’a “kalıcı tavizler” sunduğunu ve bunun karşılığında yalnızca “geçici taahhütler” alındığını ifade etti.

MÜZAKERE TERCİHİ VE BARIŞ ARAYIŞI

Rubio, Başkan Donald Trump yönetimi döneminde savaş isteği olmadığını belirterek, “Başkan, savaş başlatma vaadiyle kampanya yürütmedi. Askeri güce başvurmak yerine müzakereler yoluyla çözüm tercih edilir.” dedi. Ayrıca, ABD’nin bölgeye olası bir askeri müdahalesinin daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rubio, “Barış şansı varsa, bu fırsatı sonuna kadar kullanacağız.” diyerek İran ile henüz bir anlaşmaya varmaktan uzak olduklarını dile getirdi. Son olarak, “Barış genellikle zordur ama biz, herkes için kabul edilebilir barışçıl bir sonuca ulaşmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.