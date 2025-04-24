Rubio, İran İçin Barışçıl Çözüm Arıyor

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi bırakması durumunda sivil nükleer program sahibi olabileceğini belirtti. Rubio, İran ile yapılan nükleer müzakerelere dair The Free Press’e görüşlerini aktardı. İran’ın bu zenginleştirmeden vazgeçmesi halinde sivil nükleer program kurabileceğini ifade eden Rubio, “Eğer İran sivil bir nükleer program istiyorsa, bunu zenginleştirilmiş materyali ithal ederek birçok ülkenin yaptığı gibi gerçekleştirebilir.” dedi.

ZENGİNLEŞTİRME VE SORUNLU DURUMLAR

Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirmekte ısrar etmesi halinde dünyada nükleer silah programı olmayan ama zenginleştirme faaliyetinde bulunan tek ülke olabileceğini vurguladı. Bu durumun “sorunlu” olduğuna dikkat çekti. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını da eleştiren Rubio, bu anlaşmanın İran’a “kalıcı tavizler” sunduğunu; buna karşılık yalnızca “geçici taahhütler” alındığını iddia etti.

NÜKLEER SORUNUN MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLMESİ

Rubio, Başkan Donald Trump döneminde savaş istemediklerini belirterek, “Başkan, savaş başlatma vaadiyle kampanya yürütmedi. Askeri güce başvurmak yerine müzakereler yoluyla çözüm tercih edilir.” ifadelerini kullandı. ABD’nin bölgeye olası askeri müdahalesinin daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunan Rubio, diplomasinin öncelikli yol olduğunu yineledi.

BARIŞÇIL BİR SONUÇ İÇİN ÇABA

“Barış şansı varsa, bu fırsatı sonuna kadar kullanacağız.” diyen Rubio, İran’la herhangi bir anlaşmaya varılmasından henüz çok uzakta olunduğunu belirtti. Rubio, “Barış genellikle zordur ama biz, herkes için kabul edilebilir barışçıl bir sonuca ulaşmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.