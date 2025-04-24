Rubio, İran’la Barışçıl Çözüm Üzerine Konuştu

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyi kabul etmesi durumunda sivil nükleer programa sahip olabileceğini belirtti. Rubio, İran ile nükleer müzakerelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Eğer İran sivil bir nükleer program istiyorsa, bunu zenginleştirilmiş materyali ithal ederek birçok ülkenin yaptığı gibi gerçekleştirebilir.” dedi.

Rubio, İran’ın uranyum zenginleştirmekte ısrar etmesi halinde nükleer silah programı olmayan ancak zenginleştirme faaliyetinde bulunan dünyadaki tek ülke olacağını vurguladı. Bu durumun “sorunlu” olduğunu ifade eden Rubio, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını eleştirdi. Bu anlaşmanın İran’a “kalıcı tavizler” sunduğunu, karşılığında ise yalnızca “geçici taahhütler” alındığını öne sürdü.

ASKERİ MÜDAHALE VE DİPLOMASİ VURGUSU

Başkan Donald Trump yönetiminin savaş istemediğini söyleyen Rubio, “Başkan, savaş başlatma vaadiyle kampanya yürütmedi. Askeri güce başvurmak yerine müzakereler yoluyla çözüm tercih edilir.” dedi. ABD’nin bölgeye olası bir askeri müdahalesinin daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısını yapan Rubio, diplomasi yolunu öncelikli olarak değerlendirdi.

BARŞIN SAĞLANMASI HEDEFİ

“Barış şansı varsa, bu fırsatı sonuna kadar kullanacağız.” diyen Rubio, henüz İran’la anlaşmaya varılması noktasında uzak olunduğunu belirtti. Rubio, “Barış genellikle zordur ama biz, herkes için kabul edilebilir barışçıl bir sonuca ulaşmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.