Rubio, İsrail’in Saldırısına Dikkat Çekti

ISRAİL’İN HAREKETİNE YANIT

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır.” sözlerini sarf etti. Rubio, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası bir yazılı açıklama yaparak, ülkesinin bu saldırıda yer almadığını vurguladı.

MEŞRU MÜDAFAA AÇIKLAMASI

Rubio, İsrail’in saldırı öncesinde ABD’yi bilgilendirdiğini ve bu eylemi “kendi meşru müdafaası” için gerçekleştirdiğini aktardı. Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla ABD yönetiminin bölgedeki güçlerini koruma adına gerekli her türlü tedbiri aldığına dikkat çekti. Rubio, bölgesel ortaklarıyla sürekli temas halinde olduklarını da belirtti.

İRAN’A UYARI

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını yineleyerek, Tahran yönetimine “Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır.” ifadeleriyleABD’nin bölgedeki varlığını hedef almaması konusunda ciddi bir uyarı yaptı.