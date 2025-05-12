Rubio, Merz’i Tebrik Etti

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’UN GÖRÜŞMELERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefonda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rubio, 6 Mayıs’ta Almanya parlamentosunda yapılan oylama neticesinde seçilen Şansölye Friedrich Merz’i tebrik etti. Almanya parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci tur oylamanın ardından şansölye olarak seçilen Merz’i kutladığını belirten Rubio, Almanya ve ABD arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

UKRAYNA’DAKİ ORTAK HEDİFLER

Rubio ve Merz, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusundaki ortak hedeflerini yineledi. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) 23 Şubat’ta gerçekleştirilen ani seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzaladığı için parlamentodan onay alabilen Merz, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Almanya’nın 10. şansölyesi oldu.

İNGİLTERE İLE GÖRÜŞME VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu yineleyen Rubio, öncelikli hedeflerinin bölgedeki çatışmanın sona ermesi olduğunu ifade etti. Ateşkesin derhal sağlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Rubio, Hindistan ile Pakistan arasında doğrudan diyaloğu destekleyerek iki ülke arasında iletişimin güçlendirilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Rubio ve Lammy, her iki ülkenin de ateşkesi sürdürmeleri ve iletişimi devam ettirmeleri gerektiğine dikkati çekti.