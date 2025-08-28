Rubio Ve Grossi, Nükleer Güvenlik Görüşmesi Yaptı

GÖRÜŞMEDETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Washington’da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda küresel nükleer güvenlik, özellikle Ukrayna’daki nükleer tesisler ve IAEA’nın İran’daki izleme ve doğrulama faaliyetleri gibi konular ele alındı.

NÜKLEER GÜVENLİK VURGUSU

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin IAEA’ya olan desteğini yineleyerek, “Küresel nükleer emniyet, güvenlik ve denetimi teşvik etmenin yollarını -İran’ı izlemeye yönelik IAEA çabaları da dahil- ele aldık. ABD, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını ilerletmeye ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Grossi ise görüşmeyi, “zamanında ve önemli bir temas” olarak değerlendirerek, IAEA’nın İran ve Ukrayna’daki çalışmalarının yanı sıra nükleer yeniliklerin ilerlemesi için güçlü ABD-IAEA iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Grossi, “Barış için yürüttüğümüz misyonumuza ABD’nin sürekli desteği için minnettarım” dedi.