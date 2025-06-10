Rubio Ve Manalo, İşbirliğini Artıracak

ABD VE FİLİPİNLER’DEN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine karşı “mücadelede işbirliğini artırma” kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Filipinli mevkidaşı Manalo, başkent Washington’da bir araya geldi. İkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusunu ele alarak, serbest ve açık bir Hint-Pasifik için çaba göstereceklerini ifade etti.

İKİLİ ANLAŞMADA EKONOMİK İLİŞKİLER DE GÜNDEMDİ

Rubio ile Manalo, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki “istikrar bozucu eylemlerine karşı mücadelede işbirliğini artırma” konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, ekonomik ilişkileri geliştirme konusunu da taahhüt etti. Bu anlaşma, iki ülkeden gelen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDEKİ EGEMENLİK İHTILAFLARI

Güney Çin Denizi, Türkiye’deki bağımsızlıklarını kazanan kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde bulunuyor. Çin, ilk olarak 1947’de yayımladığı haritayla bu denizin yüzde 80’i üzerinde egemenlik iddia etti. Aynı zamanda, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynaklarına sahip bölgede hak talep ediyor. Çin, bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa edip, askeri varlığını artırmış durumda. Bu duruma bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor

HAKEM MAHKEMESİNDEN ÇİN’İN İDDİALARINA RED

Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016’da çıkarılan bir karar ile Filipinler’in başvurusu üzerine, Çin’in Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin geçersiz olduğuna hükmetmişti. Bu karar, bölgedeki egemenlik tartışmalarına dair önemli bir referans niteliği taşıyor.