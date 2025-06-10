Rubio Ve Manalo, İşbirliğini Artırma Kararı Aldı

ÇİN’İN GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDEKİ EYLEMLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine karşı “mücadelede işbirliğini artırma” konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rubio ve Filipinli mevkidaşı Manalo, Washington’da bir araya geldi. Bu iki yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşerek, serbest ve açık bir Hint-Pasifik için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI VE EKONOMİK İLİŞKİLER

Rubio ile Manalo, “istikrar bozucu eylemlere karşı mücadelede işbirliğini artırma” konusunda hemfikir oldu ve ekonomik ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulundu. Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandığı dönemden itibaren egemenlik ihtilaflarına neden oluyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla bu bölgenin yüzde 80’inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynaklarına sahip bölgede hak iddia etmekte.

ÇİN’İN ASKERİ VARLIĞI VE HUKUKİ KARARLAR

Çin, ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa ederken, sivil gemi filolarıyla da bu bölgede varlık göstermekte. Ancak bölgedeki diğer ülkeler ve ABD, bu durumlara karşı çıkıyor. Hollanda’nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler’in yaptığı başvuru sonrası verdiği kararda, Çin’in Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmişti.