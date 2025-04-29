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Rüdiger’e 6 maç ceza verildi

CEZALARIN DUYURULMASI

İspanya Futbol Kral Kupası finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilen Real Madrid’de, yedek kulübesinden itiraz eden ve cisim fırlatan 32 yaşındaki Alman defans oyuncusu Rüdiger’e 6 maç ceza verildi. İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) yaptığı açıklamada, Rüdiger ile Lucas Vazquez’in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart gördüğü belirtildi.

RÜDİGER’İN CEZASI

Açıklamaya göre, Rüdiger’in hakeme “isabet etmeyen cisim fırlattığı” gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı kaydedildi. Ayrıca, Vazquez’e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği ifade edildi.

ETKİLERİ

Diz ameliyatı geçiren Rüdiger’in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bilgisi de verildi. Ancak, bu sezon 6 maçlık cezasından dolayı çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.

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