Ruffles Cipsleri Geri Çağrıldı: Alerjen Uyarısı

ACİL GIDA GERI ÇAĞRISI

Gıda Standartları Ajansı (FSA), bir etiketleme hatasından dolayı acil bir gıda geri çağrısı gerçekleştirdi ve bu durumun tüketiciler için büyük önem taşıdığını duyurdu. Ruffles cipsleri ile ilgili bir sorun olduğu belirtiliyor.

ETKİLENEN ÜRÜN

3D Trading firması aracılığıyla satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriklerin İngilizce olarak yer almadığı tespit edildi. Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgiler yer almadığı için alerjisi bulunan kişiler açısından ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Bu nedenle, süt veya soya alerjisi bulunan bireylerin bu ürünü tüketmemeleri gerektiği vurgulanıyor.