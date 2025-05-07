Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı

RUH SAĞLIĞINA YÖNELİK SANATÇILARIN ESERLERİ LONDRA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türk sanatçıların ruh sağlığına dair ayet ve beyitlerin işlenmiş olduğu hat sanatı örnekleri, “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” isimli sergiyle Londra’da sanatseverlerle buluştu. Sergi, Albayrak Grubu, Ruh Sağlığı Derneği ve Kim Psikoloji işbirliğiyle Londra’daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlendi. Bu etkinlikte ruh sağlığı, psikolojik dayanıklılık ve iyi olma hali üzerine odaklanıldı.

SERGİ AÇILIŞINA KATILIM YOĞUN OLDU

Serginin açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve birçok davetli katıldı. Büyükelçi Ertaş, konuşmasında, “YEE ile birlikte bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyada, ülkemize ve milletimize ait olan kadim değerleri tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki bugün hat sanatının çok güzel mana bulmuş halini, Albayrak Grubunun desteğiyle Londra’da sanatseverlerle buluşturuyoruz.” dedi. Ertaş, Türkiye’nin yumuşak gücü ve tanıtımında kamu ve sivil toplumun birlikte yürüttüğü çabalar için teşekkür etti.

HAT SANATININ ÖNEMİ

Londra YEE Müdürü Karakuş, hat sanatının yalnızca bir yazı tarzı olmadığını, aynı zamanda bir ibadet ve meditasyon yolculuğu olduğunu belirtti. Her harfin ve kompozisyonun disiplinli bir şekilde sunulduğunu ifade eden Karakuş, sergideki sanatçıların klasik sanatlarla bağlantılı eserleriyle günümüzle buluşturduğunu vurguladı. Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü, 11 yıl önce başlatılan serginin, bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştığını aktardı. Hanönü, “İslam alemi ve insanlık olarak yas mevsimindeyiz ve yas tutuyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden feryatların yükseldiği bugünlerde diliyoruz ki bu sergimiz, ruhumuza ve dünyamıza şifa olsun.” şeklinde konuştu.

SANATÇILAR VE ESERLER

Sergide, sanatçılar Abdullah Furkan Yaman, Arif Özdem, Cemali Gündoğdu, Ceyhun Oydem, Faruk Eratlı, Hanife Yiğit Alpaydın, Mehmet Özel, Muhammed Nuri Çelikkaya, Nadir Tatar, Osman Çiçek, Senem Demirci, Yahya Yaldız ve Zeynep Albayrak’a ait toplam 15 eser sergilenecek. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, 20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.