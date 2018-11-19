Ruhani’den Türkiye açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına rağmen Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerle ilişkilerin güçlendirileceğini bildirdi.

Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde halka seslenen Ruhani, ABD’nin İran’a karşı başlattığı yaptırımlara değinerek, ” ABD, İran milletiyle kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Irak milletlerinin ilişkisini zayıflatamayacak. Komşularımızla ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz “dedi.

ABD’nin ekonomik baskılarla İran’ı benimsediği yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Ruhani ekledi, ” Bağımsız ve özgür kalmaya devam edeceğiz ve ABD’ye boyun eğmeyeceğiz. Bize bu ekonomik savaşı dayatanlara karşı ellerimizi yukarı kaldırmayacağız.”

HÜRRİYET