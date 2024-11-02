“Ruhsatsız Silah Taşıma Ceza Artışı”

HAPİS CEZASI ARTIRILIYOR

AK Parti milletvekillerince oluşturulan ve Meclis Başkanlığına iletilmesi planlanan kanun teklifine göre, ruhsatsız silah taşımanın cezası artırılıyor. Bu çerçevede, ruhsatsız silah taşımak hapis cezasını güçlendirecek düzenlemeler içeriyor.

YETKİSİZ KULLANIMDA YÜKSEK CEZA

Aynı zaman da, yetkisiz olarak çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili olarak uygulanan idari para cezası ise 150 bin liraya yükselebilecek. Bu değişikliklerle, güvenlik önlemleri artırılırken, yetkisiz kullanımlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanması amaçlanıyor.